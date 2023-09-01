租屋時不僅要考慮價格，也要觀察環境與鄰居，以免日後出現許多問題。大陸一名女子近日在香港租屋，沒想到竟誤租紅燈區的套房，整層鄰居都是性工作者，讓她相當尷尬，將此事分享至網路，引發熱烈討論。

根據《星島網》報導，香港法律並未明確禁止性交易，不過若是組織或操控賣淫活動，就屬於違法行為，香港法例第200章《刑事罪行條例》117條規定「任何處所主要用於賣淫，且有超過兩人在該處所從事賣淫活動，都可視為賣淫場所」，因而衍生出「一樓一鳳」的經營模式，單一性工作者在個人住宅內提供服務，遊走於香港法律灰色地帶。

大陸一名女子近日在社交平台「小紅書」發文求助，指自己獨自到香港生活，並於九龍區佐敦租了一間房，一層只有4戶，起初她以為鄰居不多，生活會比較單純，未料之後才發現，除了她以外，其他3戶都是性工作者，也就是俗稱的「鳳姐」。

此文曝光後，在網路上引發討論，網友表示「建議早點退租，感覺魚龍混珠」、「出入要小心，可能會被誤會」、「租屋前要先了解環境，尤其是鄰居」、「商機啊！可以賣點補藥、保險套，肯定會賺錢」。原PO事後回應，她嚇到連夜搬走，損失2個月的房租，只能當作花錢消災，之後租屋會更謹慎。