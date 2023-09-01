滿族清軍入關後，統治中原長達近300年，並實施漢化政策，避免發生分裂問題，因此清廷內有滿族及漢族的官員，上朝時應說哪種語言？大陸北京師範大學第二附屬中學歷史教師紀連海提到，清朝將滿語與漢語設為官方語言，就連寫詔書也是用雙語書寫。

歷史教師紀連海表示，清朝建立初期，朝中就有不少漢族大臣，假若滿族大臣或皇親都只說滿語，就容易造成種族分裂，不利於和諧，因此實施漢化政策，清朝將滿、漢兩語言設為官方語言，滿族官員及皇帝將漢語當成第二門語言學習，不少漢族官員也會學滿語。

官員若是將兩種語言都學好，皇帝還會下旨表揚，因此到了清末，漢語的使用率甚至還高一些，當時為了表示滿漢是官方語言，詔書都是用雙語書寫，此史實打破雍正得皇位不正的傳言，後世說他將遺詔中的「傳位十四子」改成「傳位於四子」，這是不可能的事情，漢文確實容易動手腳，但滿文根本難以修改。

清朝除了學習漢語，康熙還推行以儒學為代表的漢文化，漢族經典成為滿族人的必修課，其中也包括皇帝在內，直到乾隆中期，滿人幾乎以漢語為母語，滿文逐漸變成僅用於記載官方歷史的書面文字，此外滿族姓氏也越來越漢化，例如順治黃帝叫做福臨，清朝皇室成員都有漢名，且遵從漢族的論字排輩習慣。