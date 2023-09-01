美國一名網友日前使用Google街景功能，發現俄亥俄州路邊一名男子牽腳踏車行走，不過他的坐墊上卻放了一個長形物體，使用防水布包裹，形狀看起來像是人，網友將畫面分享至網路，不過當地居民表示，這應該只是一個帳棚。

根據《紐約郵報》報導，一名網友塔米（Tami）在臉書表示，日前她的姪女使用Google街景功能，截下一張拍攝於2019年6月俄亥俄州阿克朗（Akron）肯特街（Kent Street）的街景照，畫面中男子邊走邊牽腳踏車，坐墊上放了看似人體的長條物。

塔米提到，起初擔心是合成圖，之後也使用Google查看肯特街，發現畫面確實存在，隨後將此事分享於網路，不少網友表示「把圖片亮度調高後，感覺他的靴子上好像沾到血跡」、「看起來真的像屍體」。

不過住在附近的居民解釋，當地有街友的帳篷城市（tent city），也就是無家可歸者搭建的臨時住所，而且存在好幾年，認為該男子運的物品應該只是帳篷，真相曝光，不少人才鬆了一口氣，而Google得知此事後，也對男子與腳踏車進行模糊處理。