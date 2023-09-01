俗話說「死者為大」，古人認為一個人若能風光大葬，可以庇蔭子孫，因此古代十分重視喪葬禮儀，尤其是王公貴族為了能像活著一樣享樂，不惜勞民傷財，修建豪華墓室。據悉晚清實際掌權者慈禧死後，嘴裡更含著一顆價值連城的夜明珠，背後隱藏3大用意。

根據《搜狐網》報導，1928年7月軍閥孫殿英假借演習之名，用火藥炸開慈禧陵墓並洗劫一空，據其所述，慈禧的嘴裡含著一顆夜明珠，這個珠子其實是兩塊，合攏時才是一顆圓球，神奇的是，夜明珠分開時暗淡無光，只有合攏才會透出綠色微光。

事實上，慈禧死後嘴裡之所以含著一顆夜明珠，是源自古老的下葬風俗，此做法稱為「口含」，又稱「壓舌」、「飯含」。此舉相當普遍，一般王公貴族死後多以玉器、金器、夜明珠等珍寶居多；而普通百姓則是在嘴裡放置錢幣，有的還會直接含大米。

而「壓舌」的用意是為了讓死者到了另外的世界後不要太多話，因為古人認為，許多災禍都是口舌帶來的，所以若將舌頭壓住就能在審判時不亂說話，來生可以投胎到好人家。

其次，之所以又稱「飯含」，是為了讓死者不用當餓死鬼，在前往另一個世界的路上，若在嘴裡含東西，就能免於挨餓。最後一種說法是，在嘴裡放入特殊珍寶，尤其是玉石，可以使屍體不腐、鎮壓怨氣，能造福後代。