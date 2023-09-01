古人常把銅鏡當作陪葬品，除了能反映死者生前的生活，還有什麼作用呢？古時候認為災禍是由鬼魅造成，而銅鏡有反光的效果，就能映照出周圍環境，因而認為銅鏡具有法力，甚至達到避邪的效果，所以古墓裡經常能發現銅鏡。

根據《國家人文歷史》報導，古代墓葬中常出現銅鏡，又稱為青銅鏡，是歷史最悠久的鏡子，銅鏡被當成陪葬品有兩種意義，第一是作為墓主人生前用品隨葬，反映其死前生活狀況，第二則是視為避邪的法器，古人不理解鏡子反射原理，因此出現這種觀念。

古人認為災禍是鬼魅作祟，而打磨好的銅鏡能反光，映照出周遭環境，因此被認為具有法力，相信銅鏡不但能映照出現實，還可照出肉眼看不到的東西，使妖魔鬼怪現形，古時宗教活動儀式中，銅鏡也是重要法器，古代文學作品也出現不少有關照妖鏡的描寫。

大陸清華大學藝術博物館常務副館長杜鵬飛曾表示，古時鑄造工藝技術不夠，銅鏡做太大容易碎也不好攜帶，因此體積都較小，而且呈現曲面而非平面，此外還有聚焦陽光引火的效果，稱為「陽燧」，不同於一般銅鏡，陽燧是「凹面鏡」，宛如現代的打火機。