許多人喜歡下廚，但對廚藝一竅不通，反而容易因為沒有煮熟而吃壞肚子或是食物中毒，大陸一名女網友無奈表示，自己日前和閨密輪流下廚，沒想到兩人卻接連因為食物中毒送醫，還被同一位看診醫師調侃是「絕命毒師」，讓她哭笑不得。

大陸一名女網友近日投稿到微博「社死案發現場」，透露先前吃了閨密煮的豆角，結果因為沒有煮熟，導致兩人雙雙食物中毒送醫；不料近日輪到自己煮絲瓜炒蛋，結果自己千挑萬選卻選到了「苦絲瓜」，因為內含葫蘆素，出現嘔吐、腹瀉等中毒症狀，於是兩人再度送醫。

無獨有偶，接診的醫師依舊是同一人，對方還忍不住吐槽兩人是「絕命毒師」，女網友覺得有些委屈，並表示食物中毒這件事可大可小，有些體質好、耐受程度高的就沒什麼事情，偏偏和閨密屬於耐受程度差的那一類，所以反應特別明顯。但她沒有因此感到氣餒，而是樂觀表示「我相信，只要我們堅持吃自己煮的飯，遲早有一天會產生抗體」、「百毒不侵不是夢想，我倆一定會實現」。

離譜遭遇曝光後，隨即引起廣大迴響，不少網友紛紛留言直呼「人家是練廚藝，你們是在煉蠱嗎？」、「倒也不必神農嘗百草啊」、「為什麼要努力提升抗體？不應該是提升廚藝嗎？不要這麼快就放棄啊」、「人家做飯要錢，你們做飯要命啊」、「你倆關係確實好啊，兩個人中毒了，還能互相相信對方的廚藝」。