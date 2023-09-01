美國加州一名飼主因身體不適，被送往當地一間醫院急救，當時他的狗看到主人被抬上救護車，還跟著車一路跑到醫院，為了等主人出院，整天守在醫院門口，時間長達10天，未料主人其實早已過世，但狗狗並不知道，醫護人員看了相當不捨。

根據《The Dodo》報導，加州一名飼主身體不適被送往康普頓的馬丁路德金醫院（Martin Luther King Hospital），他養的狗狗跟隨救護車到達醫院，甚至試圖跟主人進急診室，卻被保全攔了下來，但牠並沒有離開，而是守在急診室門口。

遺憾的是，飼主經急救仍不幸離世，但狗狗全然不知，依舊在等主人回家，每當有人從急診室出來，牠就會跑過去查看，就算下雨也不離開，只是躲在附近草叢休息，在原地等了10天，曾有醫護人員想提供協助，但狗狗卻不願意讓任何人靠近。

直到日前來了一個颶風，狗狗依舊在風雨中等待，最終身體堅持不住，倒臥在路邊，醫護人員請來動物救援組織協助，狗狗聞到誘捕籠內的食物而被抓住，該組織創辦人霍爾（Suzette Hall）提到，「當我們逮到牠時，牠依舊注視著急診室」，目前已將狗狗送往寵物醫院治療，等牠身體恢復健康後，就會幫忙找新主人。