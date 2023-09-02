泰國近日發生一起大象殺人事件，57歲馴象師帕皮度（Pha Phi Du Lerttikhamphon）打算將飼養的大象帕圖魯（Pha Tulu）轉賣他人，帕圖魯不聽指令反抗後，隨即慘遭帕皮度鞭打教訓。沒想到帕圖魯突然發狂，用長牙刺死帕皮度，並踩踏其屍體洩憤，最終相關單位出動麻醉槍才將其制伏。

根據泰媒報導，帕皮度日前以276萬泰銖（約新台幣249萬元）將帕圖魯轉賣，事發當天帕皮度拖著帕圖魯上貨車，準備將牠送到新主人手上，但帕圖魯不聽指令，帕皮度憤而用鞭子不停抽打牠。被激怒的帕圖魯突然發狂，用象牙刺死帕皮度，將著又對其屍體不斷踩踏，事後還留守在飼主身旁，不准其他人接近。

警方獲報後也無計可施，只好找來大象保護基金會協助，最後眾人多次向帕圖魯射擊麻醉槍，才成功將其制伏，目前該機構正在考慮是否將帕皮度交給新主人。消息一出，當地村民指出，大象聽得懂人話，懷疑帕圖魯因不滿被飼主轉賣而突發攻擊。

動物保護組織Save The Asian Elephants的執行長鄧肯表示，儘管大象一向被認為是溫馴的動物，但仍然具有野性，當感受到威脅或是陷入痛苦時，就可能作出攻擊甚至殺人的行為。