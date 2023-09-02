美國一對夫妻日前到奧勒岡州一間餐酒館用餐，豈料準備結帳時，發現帳單上竟有一項「你是個混蛋」的15美元（約新台幣478元）費用，讓夫妻倆看了瞬間傻眼，之後才恍然大悟，並非服務員刻意刁難他們，這其實是雞尾酒的名字。

根據《每日郵報》報導，一對夫妻在知名論壇Reddit提到，近日他們到奧勒岡州比弗頓（Beaverton）一間餐酒館慶生，期間點了雞翅、蛋糕及幾杯酒，準備結帳拿到帳單後，他們卻瞬間傻眼，上面竟有一項「你是個混蛋」的15美元（約新台幣478元）費用。

原PO提到，其實「你是個混蛋」是酒的名字，當時他們拿到帳單後，完全忘記這件事，所以一開始很吃驚，之後才想起來，夫妻倆都覺得很好笑，於是將此事分享於社群平台，獲得網友熱烈討論，而這款雞尾酒是用琴酒、20年波特酒、萊姆汁等調製而成。

許多網友回應，「一開始還以為是服務生偷偷罵顧客，沒想到居然是酒的名字」、「不少店家喜歡幫酒取特殊名，之前遇過調酒名稱是『我只喜歡你』，我向店員點餐超尷尬」、「笑死！感覺像被多收混蛋稅」、「好特別的酒名稱，害我也想喝看看了」。

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