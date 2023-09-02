古代交通雖不方便，但5000年前新石器時期的紅山文化先民，卻選擇將屋子蓋在山坡上，讓考古學家都非常好奇，大陸中國社會科學院考古研究所主任賈笑冰提到，有可能是受環境因素，或是古人認為「統治者山居」，住山坡上就是想離神近一點。

紅山文化位於東北平原和蒙古高原銜接地帶，距今約5、6000年，是大陸北方地區重要新石器時期文化之一，當時以農業、飼養家畜和狩獵、採集野果為生，也製造出許多生產工具，例如打製石器、磨製石器和細石器，其中農具數量甚多。

根據大陸網路節目《似是故人來》介紹，紅山文化先民主要居住於山坡上，而非在較舒適的平地生活，第一可能是受到自然環境影響，紅山文化時期經歷暖濕期，因此河川溪流的水位較高，現今看到的平地可能是汪洋或沼澤，古人只能擇高而居。

賈笑冰進一步解釋，第二以人文方面來看，過去認為「統治者山居」，古人非常敬畏天，若是想與天上的神溝通，就必須住在山上，才能與神更靠近。此外，目前為止所發現的新石器時代文化遺址中，唯有紅山文化有明確的宗教遺跡，以在牛河梁遺址發掘出的女神廟為代表。