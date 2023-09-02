美國賓州一名好心女子在路上看見一隻流浪小狗頭上卡著廢棄塑膠罐，無助地趴在路邊哀號，於是立刻上前幫忙脫困，沒想到拔下瞬間才驚覺牠根本不是狗，而是一隻小黑熊。

根據《The Dodo》報導，賓州克羅斯福克鎮（Cross Fork, Pennsylvania）一名公園管理員莎拉（Sarah Lindgren）日前開車行經一處產業道路時，看見路旁有一隻小動物趴在路邊並且不斷發出哀號聲，於是便好奇地將車停下，上前一探究竟。莎拉這才發現是一隻可憐的黑色小奶汪無助地趴在路旁，且頭上卡著塑膠罐，導致有點呼吸困難。

莎拉走近後發現，狗狗並沒有因為有人來救牠而鎮定下來，反而更加緊張不安。所幸莎拉擁有豐富的野生動物救助經驗，先誘導狗狗繼續前進後，再熟練地將其頭上的塑膠罐摘除，不過就在莎拉看清楚對方真面目時才驚覺牠根本不是狗，而是一隻小黑熊。

莎拉見狀隨即向賓夕法尼亞州野生動物委員會（Pennsylvania Game Commission）通報，官方認為這隻小黑熊有8個月大，加上附近並沒有熊媽媽的身影，推測應是被熊媽媽斷定可以獨立生存，否則若是母熊有在附近，肯定會幫助小熊脫困。

莎拉因為擔心小熊的安危，幾天後再度回到原地，果然又看到了小熊蹤影，所幸牠一切都好，體力也逐漸恢復中。莎拉樂觀認為，小熊會找到存活的方法，自己也會不定期過來關注牠。