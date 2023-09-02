台灣氣候潮濕又溫暖，適合蛇類繁殖生長，每到夏天蛇就經常出沒，日前有民眾看到「Tiffany藍青蛇」，未料又有人發現「白化龜殼花」，照片曝光引發熱議，還有網友笑說，「超級藍月後都出神級生物嗎」。

一名居住在苗栗的陳姓網友在臉書社團「野生蛇相」發文，提到他曾在自家外面發現一條白蛇，模樣看起來非常特殊，於是使用工具抓起來觀察，不確定是不是白化龜殼花，將其拍下後就放生了，蛇的照片曝光後，在網路上引發討論。

三角頭蛇全身雖呈現白色，但隱約還是能看到黃棕色花紋，網友表示這是白化龜殼花。(圖/陳姓網友提供)

從照片中可見，蛇身的顏色有些泛白，不過放大畫面來看，會發現牠帶有黃棕色花紋，頭部呈現銳三角形，外型與台灣六大毒蛇之一「龜殼花」相似。不少網友對此回應，「以花紋、頭型及鱗片來看，龜殼花沒錯」、「白化的欸」、「背部花紋像龜殼花，旁邊隱約能看到淡淡的花紋」、「運氣真好！這種的很少有喔，應該有多拍幾張照片吧」。

林務局曾指出，若在戶外環境遇到野生蛇，一般蛇類遇驚嚇或威脅時，會做出虛張聲勢的防禦姿態，但極少主動攻擊，因此在野外看到蛇隻，只需安靜離開即可，不要徒手打蛇或捕捉，以免造成危險，若不幸被蛇咬傷，第一時間要保持冷靜，記住蛇的特徵，並讓傷處低於心臟，不要用嘴吸出或切開傷口擠出毒液，應盡速就醫，此外居家環境方面要保持整潔，髒亂或堆放過多雜物會引來鼠類窩居，招致蛇類潛入。