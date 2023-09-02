美國一名女子格雷（Jennifer Gray）前往國家公園遊覽時，拍下一張「2腳獸」高速狂奔的詭異照片，引發軒然大波。只見一隻全身黑到發亮的不明動物，猶如異形一樣，只有頭卻沒有身體，伸出兩隻腳在草地上狂奔，駭人模樣嚇壞一票網友。

根據《The Dodo》報導，格雷近日前往南達科他州克斯特國家公園（Custer State Park ,South Dakota）旅遊，由於這是她第一次造訪，不由得拿起手機一陣狂拍，但事後檢視照片卻發現拍到「詭異2腳獸」，讓她十分錯愕。

不少網友看了照片後也大驚失色，好奇究竟是什麼動物。對此，格雷指出這其實是一隻正在急速奔跑的野牛，因為拍照當下，不小心切換到全景模式，才會拍出沒有身體的「兩腳獸」模樣。

而經過這次經驗，她學到以後絕對不能使用全景模式拍攝正在移動的物體，並強調照片絕對沒有後製修圖，「純粹是我不熟悉全景模式照片的產物」。對於照片意外掀起廣大迴響，她坦言儘管這不是她的本意，但陰錯陽差地拍出令人驚嘆的視覺效果，也覺得十分有趣。