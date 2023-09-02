大陸一名男子5歲時偷跑出去走失，之後幸運被人收養，事隔40年他結婚生子，依舊很想念親生父母，四處打聽終於找到原本的家人，卻發現身分被人冒充，進一步了解才知道，當年他走失後，父親經常將氣出在媽媽與2名姊姊身上，導致三人差點被打死，逼不得已只好找姪子冒充。

根據《都市報道》報導，湖南懷化一名男子楊長林5、6歲時偷跑出去，先是被人拐賣，輾轉多個家庭，之後逃跑到山裡流浪，遇到他現任養父李來應，被收留後改名李建剛，家人對他視如己出，因此他從未向養父母提及想尋親，直到他結婚生子後，決定踏上尋親之路。

楊長林清楚記下原本家庭的資料，例如家人的名字，還有住家附近環境，在河南南陽市公安局肖振宇尋親工作室的幫助下，終於找到失散40年的家人，奇怪的是，家裡竟還有另外一個楊長林，經過詳細詢問後，得知當年楊長林走失後，父親就將氣都發在妻子與女兒身上。

楊長林的二姊提到，她曾經被打到腦震盪，母親甚至差點被打死，媽媽忍無可忍向娘家求助，楊長林的表哥劉紹標得知後，決定冒充自己的表弟，而且時間長達30多年，楊長林的父親從未察覺異狀，直到他過世都還被蒙在鼓裡。

楊長林見到姊姊後，三人相擁哭泣，並說自己找他們找了40年，每天都會背家人的名字，就是怕自己有一天忘記，而姊姊也難過地說，一家人都非常想念他，媽媽一想到楊長林失蹤就會哭，每天都在尋找他的下落，就連在死前都還在說，成為母親的終身遺憾。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。