紫禁城是明清兩朝的皇宮，也是世界現存最大、最完整的木質結構的古建築群，經歷24位皇帝，眾多臣子和妃嬪也都在此生活著，其中光緒皇帝時期的珍妃就傳出是被慈禧害死在一口井裡，不過隨著北京故宮開放，不少人發現這座「珍妃井」的井口又小又窄，就連一個成年人的頭都塞不下，不禁好奇珍妃當年究竟是如何溺死的？對此，歷史學者曝光背後真相。

光緒是大清第11位皇帝，4歲登基，直到18歲親政，但實際上大權仍掌握在慈禧太后手中。至於珍妃因為聰明伶俐，進宮後很快就和光緒帝墜入愛河，但因為支持光緒帝變法，加上曾為了自己的宮女不惜頂撞慈禧，而被慈禧視為眼中釘。

光緒26年（西元1900年）八國聯軍進攻北京，慈禧挾持光緒帝出逃，臨走前以「珍妃年少，洋人入城，免受污辱」為由，下令太監把被幽禁的珍妃，溺斃在寧壽宮貞順門內的一口普通水井，直到光緒27年，鑾駕返回北京，珍妃的家人才獲准將其屍體從井中打撈出來。

如今這口井又被稱為「珍妃井」，但隨著北京故宮開放，不少遊客好奇，這口井只有巴掌大，就連一個成年人的頭都塞不下，當年珍妃又是如何被塞進去的？對此，大陸歷史學者紀連海指出，現在看見的這口井，並非原本的模樣，後人刻意在井眼上放置了井口石，並在井口石兩側鑿了小洞，用來穿入鐵棍上鎖，避免發生意外，這也是井口為什麼會變小的原因。