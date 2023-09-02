大陸寶雞市賈村鎮一名村民挖到西周青銅器，以為只是普通的器物，因此用於裝東西，之後被親戚拿到回收站變賣，日後寶雞市博物館一名工作人員到回收站尋寶，發現該青銅器就是3000年前文物，底下還寫了「宅茲中國」，讓他直呼不得了。

根據大陸節目《中華國寶》介紹，1963年寶雞市賈村鎮一名村民陳堆上廁所時，發現因大雨而坍塌的土崖上出現亮光，於是嘗試用工具刨出，發現竟是一件青銅器，於是就用來裝東西，之後交給親戚處理，對方因經濟拮据，將青銅器賣到廢物回收站。

寶雞市博物館工作人員佟太放到回收站尋寶，發現該件青銅器認為是珍寶，於是拿回館內進行鑑定，發現它擁有3000年歷史，屬於西周早期青銅酒器，稱為「饕餮紋青銅尊」，不過由於銅器鏽蝕嚴重，當時並未對其進行全面性除鏽，因此遲遲沒發現銘文，讓專家們相當困惑。

直到文物局準備辦展，請青銅器專家馬承源籌備，他同樣對饕餮紋銅尊沒銘文感到納悶，於是仔細檢查一番，在內壁底部反覆撫摸，似乎感覺到文字，於是派人進行除鏽，發現底下竟有122字銘文，得知器物主人名叫「何」，因而改名為「何尊」，裡面還刻有「宅茲中國」4字，是目前「中國」一詞最早出處，當時代表西周王朝的都城成周地區。