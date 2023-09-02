大陸四川臥龍國家級自然保護區出現白色大貓熊，專家進行長達4年的監測，發現牠並未因特殊毛色遭同類排擠，反而是順利長大，與其他貓熊互動正常，而專家取得牠的糞便樣本後，得知全球唯一白色大貓熊的性別為雄性。

根據《央視新聞》報導，白色大貓熊最早於2019年在四川臥龍國家級自然保護區被發現，不過當時只拍到牠的側影，但仍讓專家非常興奮，於是進行4年的監測，位於海拔2000多公尺的紅外線相機拍到牠正面，還有雪地漫步、打坐思考及穿越樹林等畫面。

專家打算透過糞便進行檢測，因為動物排泄物會沾到腸道的上皮細胞，可用於檢測基因，不過大貓熊棲息於海拔2500至3000公尺高地，工作人員需經過10小時涉水攀登才能抵達，且棲息地有各種猛獸出沒，還有其他大貓熊活動，想精準取得白色大貓熊的糞便並不容易，某次使用紅外線追蹤，發現牠排便後就趕緊採集，透過基因技術確認為雄性貓熊。

除了得知白色大貓熊的性別外，還發現牠經常躲在一個樹洞，身邊有另外2隻毛色正常的貓熊，體型一大一小，專家透過牠們的互動模式，推測其中一隻是牠的母親，另一隻則是手足，四川臥龍國家級自然保護區高級工程師劉明衝介紹，三隻貓熊同框的畫面極為罕見，而且白色貓熊與體型較大的貓熊活動軌跡幾乎重疊，應該存在親緣關係。