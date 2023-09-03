德國近日發生一起離奇的企鵝命案，動物園管理員進入圍欄清理時，目睹一隻被砍頭的企鵝倒在地上，一旁還放著一塊血淋淋的石頭，由於企鵝傷口處十分平滑，被認為其他動物作案的可能性不大，目前警方仍在調查詳細經過，企鵝屍體也被送去解剖分析，等待進一步的線索出爐。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在德國北部的羅斯托克動物園（Rostock Zoo），8月29日動物園管理員進入圍欄清理時，意外目睹血腥現場，一隻被斬首的洪保德環企鵝（Humboldt Penguin）倒在地上，一旁還有一塊沾有血跡的石頭，管理員透露，企鵝脖頸處的切口相當平滑，不像是受到其他動物的攻擊。

警方接獲通報後也介入調查，發言人萊姆克（Dörte Lemke）表示，根據死亡企鵝被發現時的狀態，暫時無法排除牠受到外力影響而死亡的可能性，且還不清楚企鵝是在發現地被殺害，或屍體曾經被轉移位置，就連凶手犯案的動機也尚未明朗；目前警方仍在羅斯托克動物園調查進一步線索，企鵝屍體則被送往國家農業辦公室（State Office for Agriculture）解剖分析，等待更詳細的死亡原因。

洪保德環企鵝被國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature）列為易危物種，分布於南美洲，主要在秘魯和智利沿岸繁殖，然而因為人類過度捕魚，導致野生洪保德環企鵝數量下降，現存數量估計約為3萬2000隻。