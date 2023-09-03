美國密西根州一名員警值勤時，目擊一輛車飛馳而過，緊急上前攔下，不料車內傳來男女尖叫聲，還依稀聽到女子崩潰高喊「幫幫忙，孩子快死了！」他探頭一看發現車上一名幼童嘴唇發紫、沒了呼吸，火速將寶寶抱出車外並採取急救措施，最終從死神手中搶回一命。

根據外媒報導，來自華倫市的警察費瑟（BrendanFraser）當天值勤時，攔下一輛超速車，並且很快就發現車內有一名嘴唇發紫，整張臉滿是唾液的一歲半幼童，車內男女不斷哀求費瑟，讓他們能趕快將孩子送醫，不過費瑟當機立斷將寶寶抱出施救。

從警車行車紀錄器畫面可見，當費瑟將寶寶帶到超速車的後方時，車上雙親情緒崩潰地央求費瑟「不要把他帶走」，費瑟則冷靜表示「我沒有要帶走他」，接著將寶寶俯趴在他的右手臂，左手掌輕拍寶寶背部。

車上男子追著寶寶及費瑟，不斷喊「No、No、No」，孩子母親也衝出車外吼叫，但費瑟絲毫不受影響，冷靜告訴對方「寶寶開始呼吸了，我感覺得到，他開始呼吸了」，語畢又要求坐在地上的男子起身，以免被行經車輛輾過。好在這時救護車也抵達現場，接手將寶寶送往醫院。

影片曝光後隨即在網路上瘋傳，甚至引起當地媒體熱烈報導，對此，費瑟事後表示「現在看到影片覺得很多情緒，不過當時在現場根本沒有多想，就是依賴平時的訓練而已」，所幸該名幼童在他的協助下成功獲救，網友們也對費瑟見義勇為的行徑讚譽有加。