泰國普吉島一處海灘近日被發現有「藍龍」出沒，全名為大西洋海神海蛞蝓，牠的外表夢幻華麗，但身上帶有毒性，泰國官方與專家皆提醒民眾，千萬不要隨便觸碰藍龍，人類若被刺傷，不但傷口會灼熱、疼痛，同時伴隨頭暈、頭痛，嚴重更可能致命。

根據《Thaiger》報導，泰國臉書粉專「Monsoongabage Thailand」在8月30日分享「藍龍」被衝上普吉島卡隆海灘（Karon Beach）的照片，海洋科學家托恩（Thon Thamromgnawasawat）指出，藍龍全名為「大西洋海神海蛞蝓（Blue Sea Slug）」，主要生活在海水的中層，經常在大海深處被發現，因此在海岸上遇見牠們是非常罕見的情況，可能是因為強大的海浪與海風，才會出現在卡隆海灘。

藍龍平時以僧帽水母為食，會將水母的刺細胞吸收到身體中，從而產生強烈的毒性，托恩提醒，人們發現藍龍時不要輕易觸摸，如果不小心觸碰到了，可以用醋清潔受到影響的身體部位。

泰國海洋與沿海資源部（DMCR）接獲通報後，迅速趕往海灘勘查，證實有藍龍出沒，所幸尚未有人被刺傷，同時呼籲民眾如果看到藍龍千萬不要觸碰，海灘救生員也被告知，未來一段時間可能會有更多藍龍被沖上岸，要時刻警告前來遊玩的遊客。

根據《泰國日報》說明，藍龍因為外型像一條有六個鮮藍色翅膀的龍而得名，成熟後身體大小可達3公分左右，牠們的性格凶猛，如果發現入侵者會立刻展開攻擊，藍龍身上帶有的毒素可直接影響神經系統、心臟功能和皮膚細胞，曾被藍龍刺傷的受害者透露，傷口周圍會感受到劇烈的熱和疼痛，同時伴隨頭暈和頭痛，嚴重甚至可能致命。