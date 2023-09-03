現代人喜歡養寵物作伴，尤其是狗狗相當顧家，一有風吹草動就繃緊神經，吠叫不停，不過國外卻有一隻狗相當自在，即便被上百隻鴿子包圍，還被鴿群踩在腳下，依舊睡得十分安穩，震撼畫面讓網友全看傻眼，直呼「兄弟醒醒啊，你還活著嗎？」

泰國一名網友近日在臉書社團分享一張照片，掀起廣大迴響，畫面中可見，一隻黃白相間的狗狗愜意地躺在公園睡午覺，但似乎睡得太爽了，即便身邊被上百隻鴿子大軍包圍，還被鴿群踩在腳下，也絲毫不受影響。

照片曝光後隨即引爆網友熱議，不少人對於狗狗不為所動的反應感到驚奇，忍不住打趣調侃「怎麼可以睡成這樣」、「醒來就不怕腿不見了嗎」；甚至還有人一度懷疑狗狗是不是已經身亡，才會被鴿群包圍，「兄弟醒醒啊，你還活著嗎」、「這到底是睡覺還是死了」。

不過從泰國論壇裡的其他照片可以看到，狗狗的睡姿並非一成不變，甚至放心地露出肚子睡覺，就連鴿子踩踏著牠的腹部及乳頭，狗狗仍睡得香甜。此外，從另一張照片可看到，除了被鴿群包圍的黃狗，不遠處還有另一隻狗狗也陷入沉睡，由此可知公園內狗狗及鴿子的和平相處是常態。