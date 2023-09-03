哥倫比亞一名女子日前發現耳朵有異物感，且不斷聽到「啵啵啵」的詭異聲響，起初她並沒有多加理會，直到痛到受不了後才前往醫院檢查，沒想到醫護人員竟從她的耳朵夾出一隻蟑螂，讓她相當崩潰。

綜合外媒報導，這起事件發生在比亞維森西奧（Villavicencio），當地一名醫護人員阿瓦洛斯（Paula Avalos）近日在抖音（TikTok）分享一段影片，畫面中可見，鑷子伸入女子的左耳後，緩緩地將裡頭的「異物」拉出耳道，沒想到竟是一隻完整的蟑螂，嚇得女患者不敢直視，趕忙伸手將鑷子推開。

儘管目前尚不清楚女患者的耳朵是否因此受到任何永久性損傷，但影片曝光後已有逾250萬人觀看、超過1000人留言。

對於這幕噁心景象，網友們紛紛留言直呼「蟑螂會不會已經在耳朵裡面產卵」、「從現在開始我要摀著耳朵睡覺」、「如果是我，我寧願把整個耳朵切除」。也有苦主看了心有餘悸，「我遇過這種情況，真的很痛，而且牠在耳朵裡移動時所發出的聲音，更讓人難以忍受」。