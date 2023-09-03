大陸一名男子外出釣魚時，意外看到一個人漂浮在水面上，疑似死亡，嚇得他立刻報警求助，警方到場了解情況，才得知漂浮在水上的其實是一名工人，當時正在進行水下電銲工作，烏龍事件讓在場所有人都哭笑不得；新聞曝光後引發熱議，網友們看到影片忍不住直呼「很難不誤會！」

根據《頭條新聞》報導，廣東江門一名男子外出釣魚，過程中看到一具漂浮在水面上的「浮屍」，從網傳畫面可以看到，這具「浮屍」身穿工作裝，頭戴深色安全帽，腳穿黑色襪子，以臉朝下的方式漂浮在水上，男子見狀嚇得立刻報警求助。

然而警方到場時，他才發現整起事件是一場大烏龍，漂浮在水面上的「浮屍」，其實是一名工人，事發當時正在進行水下電銲作業，明明在工作卻被誤認成死亡，讓工人和員警都哭笑不得。

新聞曝光後網友也都笑翻了，紛紛留言，「這個樣子…換成誰都會報警吧」、「真的很容易讓人誤會啊」、「工作最好旁邊還是立個牌子吧」、「釣友真的什麼都能釣啊」；另外有網友指出，水下電銲作業因為較為危險，所以岸上通常都會配一名安全員，隨時關心工人的狀況，推測報案男子可能距離較遠，沒有發現安全員的存在，加上當時驚嚇過度，才會直接報警，而不是先向安全員確認狀況。