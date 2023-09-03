大陸一名女子日前到新疆天山旅遊，在觀光名勝「天池」湖畔散步時，突然聽到有魚拍打水面的聲音，她轉頭一看發現一條長約15公尺的銀色不明生物，以極快的速度在水面游動，持續約16秒便消失不見。影片在網路上曝光引發熱議，不少人認為可能是「水怪」出沒，但當地工作人員表示，因為拍攝距離過於遙遠，無法從畫面和女子的口頭描述推測該不明生物的真實身分。

綜合陸媒報導，上海一名李姓女子在8月31日到新疆天山旅遊，當時她正在當地旅遊勝地「天池」邊散步，突然聽到水中傳來魚類游泳、拍打水面的聲音，她好奇朝遠處望去，發現距離她200公尺左右處，有一個長條的不明生物，身長約15公尺，湖面因牠的游動產生波紋，不過十幾秒後，該生物便消失不見，湖面也逐漸平靜下來。

李女透露，起初她以為不明生物是好幾條魚，但仔細看發現只有一長條，而且還是銀色的，這個不明生物以規律的速度前進，游動速度較快，出現大約16秒後從水面上消失。李女將這段影片PO上網，觀看次數快速突破500萬，不少網友稱這是目前看過最清晰的「水怪」影片，但也有人質疑真實性，認為只是水的波浪而已。

天池風景區工作人員受訪表示，他們已經向李女確認了影片的拍攝位置，但因為距離太過遙遠，影片畫面不夠清晰，所以沒辦法根據口頭描述來判斷不明生物的真實身分，而且在此之前也有其他遊客目睹相同現象，但同樣因為距離太遠而得不出答案；對於網友「水怪」的說法，工作人員笑說，「大家想像力很豐富，我希望真的有這種能夠滿足大家好奇心的水生動物，但到底有還是沒有，還不好說。」