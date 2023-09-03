近日大陸微博瘋傳一幕暖心畫面，只見紅毛猩猩與一群小老虎發展出一段跨物種的情誼，紅毛猩猩不僅將小老虎視如己出，就連餵奶、陪玩都難不倒牠，超有愛的互動融化不少網友。

事實上這幕畫面出自於美國南卡羅萊納州（South Carolina）的一處自然保護區內，如今再度遭到網友起底，影片中的紅毛猩猩看見飼養員照顧失親的一群小老虎後，也依樣畫葫蘆地學著照顧，甚至連餵奶都不假他人之手，動作相當熟練。

此外，紅毛猩猩還是小老虎的最佳玩伴，不僅將自己的背充當溜滑梯，讓牠們玩得盡興，拿把小老虎舉起來「飛高高」，甚至寵溺地對著牠們又親又抱，而小老虎也喜歡黏在紅毛猩猩身邊。

這段難能可貴的跨物種情誼，讓不少網友看了感動不已，紛紛留言直呼「紅毛猩猩挺會帶孩子的」、「記得給猩猩漲工資啊」、「太猛了還懂得奶瓶餵奶」、「比人類更適合帶孩子，起碼不會滑手機」。