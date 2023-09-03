出門最怕忘東忘西，尤其是錢包、鑰匙、手機這三樣必不可少的物品，泰國一名男子為了預防忘記帶鑰匙出門的窘境，竟突發奇想找美甲師做「鑰匙美甲」，美甲片上不但凹凸、形狀與真正的鑰匙一致，就連顏色也一模一樣，讓男子相當滿意，表示如果「鑰匙美甲」真的能開門，他就要再來一次，把其他鑰匙也變成美甲。

根據泰媒報導，泰國一名男子「PEEJAYHAT」8月26日在TikTok分享第一次做美甲的經驗，只不過他要求的造型有些特別，是家裡鑰匙的形狀。男子透露，他是一個非常健忘的人，出門常常忘東忘西，因此希望可以隨身攜帶鑰匙，他突發奇想，決定用美甲的方式實現這個願望。

起初美甲師聽到男子的要求有些無奈，但仍盡力完成，從影片中可以看到，美甲師努力對照著鑰匙畫出形狀，再用磨刀、指甲油等工具製作出凹凸不平的表面，最終順利完成「鑰匙美甲」，成品不管是外形或顏色都和鑰匙本尊十分相似。

男子對於這次的美甲體驗非常滿意，不過最重要的還是到底能不能打開家門，他表示如果成功的話，他就會再來造訪美甲師，把10隻手指頭都做成「鑰匙美甲」，更笑說「到時候左手是家裡鑰匙，右手是車鑰匙。」不過截至目前為止，男子沒有再上傳後續影片，因此「鑰匙美甲」到底實不實用仍不得而知。