古代統治者為了維持社會秩序，制定出許多嚴刑峻法懲治罪犯，但即便官員犯了重罪，相較於普通百姓可能被處以斬首，那些犯錯的達官貴人雖能免除死刑，但多數都被發配到邊疆，只因朝廷背後有3大考量。

根據《搜狐網》報導，發配邊疆的刑罰早在秦漢時期就出現，當時流放的大多是犯罪的貴族，到了唐末五代時期，還出現在犯人臉部刺字並發配至偏遠地帶的「刺配」，直至宋朝，發配邊疆才正式被列入律法。然而皇帝之所以不願意將這些犯了重罪的貴族斬首，背後有諸多考量。

首先是增加邊防兵力，畢竟古代帝王為了擴張領土，頻頻發動戰爭，最欠缺的就是人力，只要罪犯上前線立了戰功，就能將功抵過；在非戰爭時期，這群人則變成開闢疆域的最佳勞動力，可以從事建造城牆、開礦墾荒等工作，大大減少國家財政的支出成本。

其次是這些人既然能在朝廷做官，自然也有過人之處，相較於一刀殺了他們，倒不如將其流放，或許能在邊疆發揮長才。最後則是出於惻隱之心，刻意給他們一條活路，一方面又能彰顯皇帝的仁慈。