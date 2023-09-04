大陸一名黃姓女子和丈夫婚後育有一子，家庭和樂融融，公婆也會主動幫忙照顧孩子，讓黃女減輕不少負擔，不過某次夫妻倆發生爭執，黃女一時賭氣嗆說「孩子不是你的！」不料這句話竟成為魔咒，在丈夫堅持驗DNA的情況下，結果卻讓兩人都傻眼了。

綜合陸媒報導，黃女與丈夫育有一子，全家沉浸在幸福的喜悅當中，公婆也會主動幫忙照顧孩子，不過隨著時間的推移，丈夫逐漸將重心放在工作和社交生活上，對於家庭的關注度大減，讓獨自撫養孩子的黃女感到十分委屈，這些積怨已久的情緒在某次爭吵時一次爆發。

黃女賭氣向丈夫謊稱「孩子並不是你親生的」，雖然當下立刻後悔拿孩子的身世開玩笑，但氣話已經無法收回。丈夫一聽當場氣炸，無論黃女如何解釋，他都不願相信，堅持進行親子鑑定。黃女原以為鑑定結果出來，風波會就此平息，沒想到報告結果卻顯示兒子真的不是兩人親生的，彼此毫無任何血緣關係。

突如其來的真相讓夫妻倆深感錯愕，不知道該如何面對現實，後來去醫院調查，才得知原來是他們抱錯了孩子。