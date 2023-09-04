美國一隻100歲象龜趁著主人一家不注意，偷偷從壞掉的後院門溜出來，在外面的世界冒險，過程中卻受困在運河處，當地政府人員見狀立刻展開救援，並將牠送到收容所安置，主人得到消息急忙趕到現場認領，並對於愛寵調皮的行為感到哭笑不得。

根據《CNN》報導，美國路易斯安那州阿森松郡（Ascension）治安官辧公室人員8月30日在介於巴頓魯治（Baton Rouge）和紐澳良（New Orleans）之間的新河運河（New River Canal）發現一隻陷入困境的象龜，於是立刻通知相關單位，負責人員到場後將象龜搬進卡車內，安全運送到阿森松郡的動物收容所，並在網路上發出公告，若3天內沒有主人前來認領，象龜就會被送養。

所幸象龜的主人霍華德（Lamoine Howard）很快得知消息，趕到收容所和愛寵團聚，根據霍華德的說法，這隻象龜名叫「餅乾（Biscuit）」，今年已經是隻百歲老龜，牠在外流浪並不是因為被棄養，而是因為牠偷偷「離家出走」，獨自到外面的世界冒險。

霍華德透露，前陣子的風雨將後院的門吹壞了，於是「餅乾」趁著全家人不注意的時候偷溜出門，讓霍華德哭笑不得，「我早上才和老婆說周日再修理後院的門，這幾天應該不會出什麼事。看來『餅乾』心裡還有別的計畫。」同時他也感謝所有幫忙的人，讓「餅乾」能平安回家。