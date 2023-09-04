大陸重慶一名9歲女童半夜在家目睹爸爸對媽媽暴力相向，當下雖然嚇得愣在原地，但仍衝上前去抱住媽媽，隔天還留下一張紙條，內容寫道「媽媽，妳想過就過，不想過就不過，希望妳不要勉強自己…」讓媽媽看了當場淚崩。

綜合陸媒報導，該名人妻當天凌晨１時許下班回家，看見丈夫只顧著玩樂，沒帶孩子睡覺而不滿，雙方因此發生爭執，沒想到丈夫卻當著孩子的面，用手掐住她的脖子往後推，巨大的力道導致女子頭部及背部狠狠撞上牆壁後跌坐在地，但丈夫還不斷對她破口大罵。

9歲女兒在旁目睹整個過程，當下雖然嚇得不知所措，但見爸爸摔門離去後，隨即跳下床將媽媽抱在懷裡，隔天更寫了一張紙條給媽媽，內容提到「如果妳跟爸爸離婚，我跟妳，如果妳放心不下弟弟的話，我也可以跟爸爸。媽媽，妳想過就過，不想過就不過，不要勉強自己，記得把門鎖好。」

女子下班回家後看見紙條，頓時泣不成聲，透露女兒小心翼翼地希望媽媽選她，但又擔心媽媽放心不下弟弟，最後決定犧牲自己，把媽媽讓給弟弟，「此刻我只痛恨自己沒本事，沒有能力帶走姊弟倆，如果我有足夠的錢，肯定不會因為選擇誰放棄誰而痛苦，我的心真的好痛。」

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