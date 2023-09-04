翻閱史籍可以發現，有許多皇帝的長相奇特，甚至有些不可思議，究竟為何當上皇帝的人外貌都那麼異於常人呢？古代社會相信「天命」，因此皇帝必須「受天命而治天下」才具有正統性，為了利於統治，史官得絞盡腦汁「神化」皇帝，起手式就是先「神化」他們的外貌。

根據《搜狐網》報導，為了利於統治，皇帝的長相要異於常人才有神祕性和說服力，因此史官總會想方設法編造「神像」以迷惑大眾，皇帝在他們的筆下也跟著變得奇形怪狀，且早在先秦時期君王留下的外貌描述就已經不太平凡，漢朝人王充在《論衡：骨相》一書中做過統整，「傳言黃帝龍顏，顓頊戴午，帝嚳駢齒，堯眉八采，舜目重瞳，禹耳三漏，湯臂再肘，文王四乳，武王望陽，周公背僂，皋陶馬口，孔子反羽。」

關於描述皇帝的外貌，史官慣用的手法有兩種，第一種為「擬物化」，也就是將皇帝的某個部位比喻為神祕或凶猛的動物，以體現英雄本色，其中以龍、虎、豹最常出現，比如史書記載秦始皇的長相為「日角龍顏」、「劍眉虎目」、「蜂目豹聲」；第二種則為「聖賢化」，也就是將皇帝比擬為遠古的賢君大聖，像是唐堯、虞舜等。

除此之外，還有一些史官另闢蹊徑，在皇帝的身體構造上大做文章，例如漢朝開國皇帝劉邦，雖然長相還算正常，「隆准而龍顏，美須髯。」但特殊的是他的左腿有「七十二黑子」；到了漢昭烈帝劉備更是誇張，「手長過膝，目能自顧其耳。」且歷史上還有不少「手長過膝」的皇帝，像是晉武帝、北周太祖等。

不過以上這些描述都還不算太怪，隋文帝楊堅一出生身上就長鱗，頭上還冒出一根龍角，長大後額頭上還有五道印子，「為人龍頷，額上有五柱入頂。」楊堅的掌紋更不同於一般人的「川」字，而是「王」字，好像天生就有成為皇帝的命運。

而大多數皇帝的長相之所以會這麼荒誕，是因為他們都是「受天命而治天下」，必須神祕、具有威嚴且異於常人，才能接受民眾膜拜，從而鞏固政治穩定性。至於史官對於皇帝外貌的描述，則包含了很複雜的文化現象，深受巫術、宗教、典籍、文學的影響。