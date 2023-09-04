大陸廣東一名女子入職第一天，在電腦上發現前同事留下的交接文件，原以為是需要格外留意的工作守則，沒想到點開一看竟是公司附近的「外賣評分表」，讓她驚喜連連，免去踩雷的風險。消息一出，不少網友羨慕直呼「這是什麼神仙同事，這才是該交接的正事啊！」

綜合陸媒報導，廣東東莞一名女子9月1日入職，意外在桌上看見前同事留下的紙條，內容提到電腦中留下一份交接檔案，女子原以為是工作上的交接事項，沒想到點開文件後竟然是前同事針對公司附近所有餐食的點評。

根據表格內容顯示，除了店家介紹之外，還針對店內各項餐點進行評價、打分數，甚至同一家店還列出推薦與極不推薦的菜餚，用心程度可見一斑；前同事的貼心行徑也讓女子直呼很可愛。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「這才是真正的工作交接」、「就這個最有用」、「前輩人真好」、「小吃貨一枚」；還有人打趣笑說，「再找找別的文件，搞不好會有對公司同事的評價表格」。