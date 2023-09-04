大陸上海上空近日出現不明物體，它看起來像是一顆「火球」，顏色又紅又亮，尾部還拖著一道長長的煙霧，並且以極快的速度向下墜落，當地不少民眾都目擊到這個畫面，在網路上引發熱議，其中一名影片拍攝者指出，該物體並不像飛機，反而有點像是「孫悟空的筋斗雲」。

綜合陸媒報導，上海寶山區一名李姓男子9月1日在天空上看見不明物體，從他拍攝的影片中可以看到，當時天空被太陽映照成粉橙色，突然有一顆類似於「火球」的不明物體向下墜落，尾端還拖著一道長長的煙霧，李先生受訪表示，這個不明物體看起來不像飛機，「顏色明顯很亮很紅，就像是孫悟空的筋斗雲。」且除了李先生以外，還有多名網友目擊同個畫面。

除了上海以外，山東濟南七星台天文台在9月1日凌晨2點21分左右，上空也出現不明物體墜落，整個過程被流星監視器拍攝下來，畫面中顯示，該物體向上升空到一定距離後，又在空中轉彎，最後急速朝地面墜落。影片在網路上曝光後引發熱議，有人認為該不明物體看起來像從玻璃流下的水。

不過七星台天文台工作人員指出，該物體並不是水滴，因為水滴沒有動力，畫面中的物體明顯有動力飛行軌跡，在事發後有工作人員到山上相對應的位置尋找，但目前暫時沒有找到墜落物體的痕跡。