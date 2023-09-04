巴基斯坦一名女嬰從出生開始就嚴重腹痛，不管父母用什麼療法都沒有效果，最後只好送到大醫院檢查，醫生在女嬰腹部發現一塊腫瘤，於是立刻安排手術，未料竟取出一個死胎，醫生指出這種現象稱作「雙胞胎消失症候群」，也叫「胎中胎」，就是雙胞胎在母親子宮內發育時，其中一個胎兒在另一個胎兒體內成長，發生機率只有百萬分之一。

Baby treated for stomach pain actually had her unborn twin hidden inside her... as doctors reveal she could have diedhttps://t.co/28x0HxN4PV — News Tron (@mejo7600) September 3, 2023

根據《太陽報》報導，巴基斯坦一名10月大女嬰因為嚴重腹痛送醫治療，照了超音波發現，女嬰的胃裡長有一顆腫瘤，於是立即安排手術，主刀的兒科醫生艾哈邁德（Mushtaq Ahmed）透露，在經歷2個小時的艱難手術後，雖然順利把女嬰胃裡的異物取出，卻發現它並不是腫瘤，而是一個死胎；醫護人員認為，這可能是她未發育完全的雙胞胎妹妹，這種狀況被稱作「雙胞胎消失症候群」（Vanishing Twin Syndrome）。

女嬰的父親受訪表示，孩子一出生就不斷經歷嚴重腹痛，過去幾個月嘗試過各種不同的療法，卻沒有任何成效，最終只能帶她到大醫院檢查、治療，對於女嬰胃裡藏有雙胞胎妹妹一事，父母也相當驚訝且不知所措。

艾哈邁德指出，這種現象又稱作「胎中胎」，也就是雙胞胎的發育過程中，其中一個胎兒在另一個胎兒的體內成長，發生機率只有百萬分之一，而被取出的死胎已經送往實驗室進行研究。艾哈邁德也說，「手術過程本身很複雜，主要目的是保住女嬰的性命。」所幸手術結束後，女嬰的恢復狀況穩定，目前仍在康復中。