東漢末年群雄並起，作為蜀國的丞相，諸葛亮既是成功的政治家，也是傑出的軍事家，只可惜在北伐途中積勞成疾，最終病逝於五丈原。據傳諸葛亮死時，嘴裡之所以含著7粒米，背後跟「星相術」有關，不僅擺了司馬懿一道，更讓對方在得知真相後感嘆，「諸葛亮實乃奇才也」。

根據《新浪網》報導，諸葛亮死後嘴裡含7粒米的說法源自《三國演義》，在此之前，他曾使用過「七星燈續命術」，但因為魏延莽撞闖入帳中，導致本命燈被風吹滅，因此破了陣法。

病入膏肓的諸葛亮在臨死前，擔心蜀軍退路，便囑咐楊儀死後不得發喪，並在其腳下點1盞明燈、嘴裡放7粒米，「如此則將星不墜，我的陰魂自起鎮之。司馬懿見將星不墜，必然不敢輕舉妄動。我軍可令後寨先行，然後一營一營緩緩而退。」

果然不出諸葛亮所料，司馬懿夜觀天象，見將星閃爍並沒有殞落，以為是諸葛亮的誘兵之計，暗中派人前往五丈原打探消息，結果推遲了進攻的最佳時間，直到蜀軍退回漢中，司馬懿才得知諸葛亮已死的真相，捶胸頓足的同時也不禁感嘆，「諸葛亮實乃奇才也」。

不過還有一說是，諸葛亮死時之所以嘴裡含7粒米，背後跟古代的喪儀有關，《後漢書》記載，「登遐，飯含珠玉如禮」，死者口中含東西是古代喪儀之一，稱「飯含」，意即將珠寶、玉器、穀米、錢幣等放入死者口中。根據死者身份不同，所放之物也不同，像是皇帝嘴裡含的是玉，諸侯為珠，大夫跟士子則分別是米及錢幣。而諸葛亮並非諸侯，丞相的地位當屬於大夫一級，所以含米符合他的身份。