人們有時會在意想不到的地方發現意外的驚喜。西班牙一名男子買下一棟已荒廢40年之久的房子，沒想到在重新裝修時，發現牆壁裡藏有6個鐵罐頭，打開來一看，裡面竟裝著滿滿的鈔票，金額高達4萬7000英鎊（約新台幣189萬），讓男子驚喜不已，急忙帶著現金到銀行兌換。

根據《鏡報》報導，西班牙建築工人皮涅羅（Toño Piñeiro）買下一棟位於盧戈鎮（Lugo）且已經被荒廢40年的房子，正式入住之前，他打算親自重新替房子裝修，未料施工時竟發現牆壁內藏有6罐裝滿現金的罐頭，他興奮地拿出來清點，鈔票金額高達4萬7000元英鎊（約新台幣189萬）。

皮涅羅不敢相信自己的運氣，而且因為房子荒廢許久，他也找不到原本的屋主或鈔票的主人，只能帶著大筆現金到銀行兌現，然而這些鈔票都是2002年以前在西班牙流通的比塞塔（Peseta），銀行已經不再使用舊幣，「我給銀行打電話，但他們告訴我想將舊幣換成新鈔是不可能的。」於是他絞盡腦汁，將部分舊幣換成現在流通的歐元，最終順利賺得3萬英鎊（約新台幣120.8萬），並用這筆錢支付建造新屋頂的費用。

皮涅羅受訪表示，「我猜他們把鈔票放在容器裡是為了避免潮濕，有一個容器有點損壞，但其他沒有，鈔票被鐵罐頭完美保護，這真是令人難以置信。」皮涅羅也自曝，他有留下一點點舊幣作為紀念品。