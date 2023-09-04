三國時期人才輩出，作為蜀國丞相的諸葛亮，上通天文，下知地理，既能排兵布陣，而且深謀遠慮，為了蜀漢江山，更是鞠躬盡瘁死而後已。事實上，諸葛亮不僅是位傑出的政治家和軍事家，還是一位發明家，曾製作一款專門用來對付騎兵的武器，在蜀漢與魏國對戰時救下10萬大軍，更被延用至今。

根據《搜狐網》報導，諸葛亮博學多才，深諳「工欲善其事，必先利其器」的道理，在兵器裝備上的優化很有建樹，除了「木牛流馬」、「孔明燈」、「連弩」之外，還發明了名為「扎馬釘」的暗器，專門用來對付騎兵。

由於蜀漢不產馬匹，所以缺乏騎兵，面對魏國來勢洶洶的騎兵，讓蜀漢十分頭疼。後來諸葛亮便突發奇想發明了扎馬釘，雖然它體積小巧，約莫雞蛋大，但4個鋒利的尖爪，無論怎麼投擲在地上，始終有3個尖刺撐住地面、1個尖刺豎直向上。

一旦敵人的戰馬踩到就會負痛倒地，無法衝鋒陷陣；步兵踩到則會傷及腳掌，輕者喪失戰鬥力，重者感染有性命之憂。蜀漢在與魏國對戰時，就是靠著這些小小的扎馬釘，救下10萬大軍，而這項精巧實用的暗器更一直流傳至今。

無獨有偶，現如今在各大停車場經常可見的「埋入式阻車柵」設計，也有異曲同工之秒，作用是允許車輛單方向通行，阻絕逆向車輛進入，否則就會被突起的尖刺當場刺破輪胎。