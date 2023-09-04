古代各國為了爭奪土地、金錢和權力，經常發動戰爭，造就不少武將在歷史上留下重要地位，然而觀看這些名將的畫像時，就會發現他們幾乎都有一個共通點，就是擁有「啤酒肚」，和現代人對於「健壯」的想像大相逕庭。事實上，古代武將的「啤酒肚」並不簡單，不但有助於熬過長途行軍，就算身上背著沉重的裝備也不至於很快就失去體力。

根據《國家人文歷史》報導，秦朝人體雕塑「兵馬俑」注重刻劃現實條件下的人體形象，加上古人「事死如事生」的觀念，因此陪葬的人俑大多會模仿活人在現實中的生活型態。仔細觀察兵馬俑可以發現一個有趣現象，地位越高的兵俑，肚子越大，身上的鎧甲逐漸壓不住肚子而突起；除了秦朝以外，翻看各個朝代的將軍畫像，大多都長得雄壯魁武，且都擁有一個大肚腩，這樣的體型不會影響在戰場上的發揮嗎？

事實上，古代將軍的大肚腩並不是因為懶惰、享樂而產生的「啤酒肚」，而是包裹著厚厚肌肉的「將軍肚」。在古代戰爭中，軍隊需要長途行軍，身上還必須穿戴沉重的裝備，對於戰將和士兵都是一大考驗，所以身上必須要有一定的脂肪儲備量，否則體力很容易會出問題。

因此在現代看來有些貶意的形容詞，比如「燕頷虎頸」、「虎背熊腰」、「五大三粗（五大指手大、腳大、耳大、肩寬、臀肥；三粗指腰粗、腿粗、脖頸粗）」、「腰闊十圍」等，都是當時將軍或士兵的理想身材標準，極具行軍打仗和近戰格鬥的實用性，同時也變成古代繪師描繪武將形象的標準模板。