超市賣的蛋真的能孵化？英國一名少女購買超市的鵪鶉蛋回家孵化，每天不斷翻動、細心地照顧，未料經過3周左右，一盒蛋竟真的順利孵化出2隻鵪鶉寶寶，讓少女和她的父母都驚訝不已。

'We hatched two chicks from supermarket eggs - I had to break the news to my husband'https://t.co/86yZbt9Vkn — Culture World (@MdAmiru87851859) September 3, 2023

根據《鏡報》報導，英國48歲女子克萊兒（Claire Sutcliffe）是一名動物照護員，因為喜歡小動物，家裡也飼養了很多寵物，包含一隻狗、3隻貓、2隻紅腿象龜（red-footed tortoise）和一隻螳螂，儘管寵物再多，克萊兒的13歲女兒札拉（Zara）仍想為家中增添新成員，幾個月來不斷詢問母親能不能買超市的鵪鶉蛋試著孵化。

得到母親的同意後，札拉在超市挑選了合適的鵪鶉蛋，一帶回家就立刻做了很多研究，每天都小心翼翼地翻動蛋4次，以防止蛋黃沉澱而影響到孵化；不過克萊兒也提前告訴女兒，最終的結果可能不如預期，但札拉仍充滿信心，繼續定期替鵪鶉蛋秤重，並用手電筒檢查內部狀況，很快就發現鵪鶉正在逐漸發育。

距離孵化開始不到三周，第一隻鵪鶉就破殼而出，札拉和克萊兒將牠命名為「卵石（Pebbles）」，隔天第二隻鵪鶉「斑點（Speckles）」也破殼誕生，札拉每天都忙著照顧新生的鵪鶉寶寶，「札拉一回家就會不斷翻動牠們，確保保溫箱的溫度維持在攝氏38度等，這些都是她的功勞。起初的48小時真的非常可怕，你會很害怕做錯什麼。」所幸兩隻鵪鶉都十分健康，並逐漸融入他們的大家庭。