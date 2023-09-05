大陸一名女子近日到四川的黑竹溝景區遊玩，開車即將抵達目的地時，發現路上出現許多猴子，猴群似乎是有備而來，不斷攔住經過的車輛，還排出特定隊形，排兵布陣攔車法讓遊客們看呆，而景區工作人員表示，先前可能曾有遊客停車餵食，導致猴群出現這種行為。

根據《極目新聞》報導，四川樂山一名譚姓女子開車前往當地的黑竹溝景區遊玩，買票進入園區前往遊客中心時，卻發現路中間出現許多猴子，一看到車輛路過，牠們就會跑過去圍住，每隻猴子站的位置都不同，而且分布平均，看起來像精心布下的陣。

譚姓女子提到，當時他們的車並未被包圍，只有被攔下來，所以只好放慢車速，直到蹲在前面的猴子挪動後，他們才趕緊開走，推測猴群應該是來討食物吃，下午逛完園區準備離開，在同一位置又看到相同畫面，前方一輛轎車被猴群布陣圍住，困在路中間動彈不得，所幸他們未被攔截，趕緊從旁邊空隙開過去。

影片在網路上引發討論，網友表示「車主是不是綁架唐僧」、「這群猴子餓到進化了」。而黑竹溝景區工作人員表示，景區內猴子確實很多，但圍住遊客車輛的情況並不常見，可能是先前有遊客停車餵食導致，事後他們也到事發處驅趕猴群，呼籲民眾不要隨意餵食野生動物，若同樣遇到被猴群包圍的狀況，可向景區人員求助。