英國一名男子日前購買中餐廳外帶料理，回家吃到一半時，突然發現湯麵裡有一顆巨大的「香菇」在抽動，仔細一看竟是一隻老鼠，男子嚇一大跳，瞬間食慾全消還有些噁心，衝到廁所待了25分鐘才冷靜下來，結果當他打電話向餐廳反應時，店家卻不肯承認是他們的餐點，讓男子氣憤不已。

（影片內容恐引起不適，請謹慎觀看）

根據《每日郵報》報導，英國肯特郡一名39歲男子海沃德（Sam Hayward）近日和女友到當地一間中餐廳外帶食物回家，吃到一半突然發現香菇湯麵裡有一個巨大的不明物體，起初他還以為是一整顆香菇，仔細一看卻驚覺那顆「香菇」竟在不斷抽搐，尾端還有一條長長的尾巴，他才反應過來這是一隻老鼠，「我雖然不是動物專家，但牠不可能還活著。」

海沃德嚇壞了，瞬間感到一陣噁心，於是急忙衝進廁所，待了25分鐘才出來，「我只想立刻嘔吐，我的胃雖然很強大，但這是兩碼子事，光用想的就讓我感到噁心。」

他從廁所出來以後有些不知所措，只好先拍下影片留存證據，隨後打電話告知中餐廳，然而女友當時以現金付款，也沒有任何收據能夠證明，因此中餐廳拒絕承認這是他們的餐點，讓海沃德氣憤不已，將影片PO上網，希望能得到餐廳的道歉，但他也補充，因為工作過於繁忙，目前尚未將此事通報當地衛生機關。