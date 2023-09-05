大陸考古學家1987年在海底探勘到南宋商船，並發現大量瓷器、鐵器、漆器及麝香等貨物，之後對船體進行修復，發現商船長達34公尺，載貨量更是重達400噸，內部還使用「水密隔艙」設計，也就是所謂的防水艙，可見南宋的造船技術相當先進。

南宋時期一艘商船從泉州港出發，船上載滿精美瓷器、紙張、鐵器、漆器、金銀、麝香等貨物，準備出發進行遠洋貿易，豈料開到廣東台山、陽江海域時遇風浪襲，最終不幸沉船，在海底沉睡長達800多年，1987年學者進行海底探勘才發現，之後使用技術打撈運至岸上，是迄今為止年代最早的古代沉船。

根據大陸網路節目《似是故人來》介紹，這艘南宋沉船是在福建地區建造的帆船，因此又稱福船、福建船、白艚（音同曹），造型是首部尖、尾部寬，而且兩側上翹，具有較好的穩定性與運動性，適合遠洋航海，也是古代航海最主流的船型之一，更是古代歷史中重要沉船。

大陸山東大學教授兼國際古蹟遺址理事會副主席姜波提到，經古船史專家修復，這艘商船寬11公尺、長34公尺、型深3.8公尺，載貨量超過400噸，具有水密隔艙設計，指每個船艙相互隔離，因此當其中一個船艙進水後，並不會影響整艘船，此外船板還使用多重疊合，外側船板壞了可以換，當時應該有3個帆，主桅位於中間，測算高度為32公尺，超過10層樓高度，能夠晝夜兼程，可見南宋時期的造船技術已很先進。