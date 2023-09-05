大陸考古團隊在2021年12月公布，經考古確認，位於陝西省西安市白鹿原江村的「江村大墓」為真正的漢文帝霸陵，並在其外藏坑中出土1000多具「裸體陶俑」，它們全都詭異地面朝同一個方向，考古學家指出，這些陶俑代表不同職位的官署人員，原先根據其身分穿著對應的服飾，而它們面對的方向，正是漢文帝的陵墓。

根據大陸紀錄片《中國．考古》介紹，漢文帝霸陵南半部的K15外藏坑中，出土了大量陶俑，根據統計應該有1000多具，漢陵考古隊隊長馬永贏表示，出土的陶俑全都是「著衣陶俑」，也就是所謂的「裸體陶俑」，陶俑本身為裸體狀，需再另外幫忙著衣。

依照目前考古發掘文物的研究來看，著衣陶俑應該屬於高規格的陪葬品，陵墓中的坑位象徵著地下官署機構，裡面又可細分許多不同階層的人，比如辦事員、負責做雜事的奴僕等，所以最一開始坑裡面陶俑的狀態，都是根據其代表的身分穿著不同的服飾，並且整整齊齊、一排排地面向漢文帝的陵墓站著。

有趣的是，這些著衣陶俑都呈現黑漆漆的顏色，馬永贏透露背後成因，西漢末年霸陵曾被當地老百姓盜墓，西漢帝陵的墓穴皆採木質結構，墓室裡面又深又黑，若想進入肯定需要火把照明，因此意外引起火災，當朝政府發現後，很快將墓室回填，然而底下空間很大，含有一定的氧氣量，但火又燒不起來，所以一直呈現煙燻狀態，直到氧氣消耗殆盡，經過長期間煙燻，陶俑自然就被燻成黑色的了。