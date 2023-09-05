印尼近日出現一場荒唐的婚禮，新郎在大婚之日逃跑，整個人消失不見，不管誰都聯絡不到他，然而邀請的賓客都已經就定位，情急之下男方只好派出爸爸上場，代替兒子迎娶新娘，影片在網路上曝光後引起熱議。

根據印尼媒體報導，這起事件發生在北馬魯古省南哈馬黑拉縣的一處村莊，當時賓客已經陸續抵達婚禮會場，男方家人卻突然說新郎不見了，為了不讓婚禮取消，女方只好同意將新娘嫁給新郎的爸爸，由原本的公公頂替新郎的位置，新娘的哥哥無奈表示，女方家屬抵達現場才被告知噩耗，「嘉賓已經就定位，婚禮必須進行，男方的爸爸只好代兒娶妻。」

哥哥還說，新娘其實已經有交往一陣子的對象，但父母不同意兩人在一起，硬是要她嫁給新郎，而新郎也對新娘不感興趣，可能才會因此逃婚，不過女方為了這場婚禮籌備許久，新郎逃婚的行為也讓他們損失了2500萬印尼盾（約新台幣5.2萬），目前女方正在等待新郎出現，給大家一個交代，並且不排除採取法律途徑。

這場婚禮的影片在網路上曝光後，引發網友熱議，大部分的人都無法理解女方家人的做法，紛紛留言，「為什麼一定要結婚呢？新娘還有機會遇到更好的對象，損失2500萬又怎樣？你們的女兒會永遠被困在不喜歡的婚姻裡，失去她的一生」、「這是我有生以來看過最奇怪的婚禮」、「我爸爸的老婆是我的前女友」。