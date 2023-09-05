大陸考古學家2000年在山西省臨汾市發現西周墓葬，並出土一件詭異青銅酒器，外型設計成鳳鳥，雖然它是裝酒的器物，卻沒設計能倒出酒的出水孔，讓專家們都很好奇，進一步了解得知，這是一件用於祭祀的禮器，並不是拿來喝的。

根據大陸電視節目《開講啦》介紹，山西省臨汾市曲沃縣晉侯燮父墓葬中，出土了一件青銅酒器，稱為「鳥尊」，高39公分、長30.5公分、寬17.5公分，整件鳥尊是鳳鳥回眸造型，背上還有一隻小鳥，也就是酒器蓋子的把手，器物根據不同部位刻有各種紋飾，包括羽片紋、雲紋、雷紋等，目前收藏於山西博物院。

山西博物院院長張元成提到，鳥尊的頭部、胸部、腹部及尾部，都沒設計能倒出酒的孔洞，而掀開酒器蓋子會發現9字銘文「晉侯作向太室寶尊彝」，表示該器是晉侯宗廟祭祀的禮器，西周滅掉商朝後，認為「商人好酒而誤國」，於是頒布歷史上最早的禁酒令，但並非全面禁止百姓喝酒，而是告誡適量飲酒。

張元成進一步說明，周朝非常重視祭祀，在當時的宗廟祭祀中，酒仍是溝通天地的重要媒介，因此祭天地與祖先時，必須使用酒，特別是酒香能溝通上天與人間，保佑子民生活美滿。而鳥尊的歷史價值非常重大，見證了第一代晉侯開國之初的功業，而且周朝人崇敬喜愛鳳鳥，可見鳥尊屬於高規格祭祀禮器。