大陸雲南一座村莊的村民近日發現，村內經常看到眼鏡王蛇出沒，不僅偷吃家禽還占地盤，由於眼鏡王蛇攻擊性強，導致村民人心惶惶，趕緊向警消人員求助，而消防人員進行捕捉，順利找到蛇窩，一共發現32條蛇。

根據大陸微博《中國消防》報導，雲南普洱景東縣一座村莊的村民近日發現，頻頻有眼鏡王蛇出沒於村內，似乎完全不怕人類，不只偷吃村民飼養的家禽，還霸占地盤建窩，由於眼鏡王蛇生性兇猛，而且攻擊性極強，村民趕緊報警防止意外發生。

消防人員抵達現場後，先做好防護措施，在附近山坡上找到蛇窩，1條大蛇就盤踞於此，窩裡還有31條幼蛇，蛇窩所在的山腳下就有居民、學校與市集，所幸及時發現，否則後果不堪設想，隨後將蛇裝進箱子，數量多到讓人看了寒毛直豎，消防員事後將32條蛇帶往遠離村莊的森林保護區放生，捕蛇影片曝光引發討論。

不少網友表示，「31條小蛇！這比老鼠還會生」、「讓人看了頭皮發麻」，也有人認為影片中的蛇花紋像銀環蛇，但有專業網友解釋，這確實是眼鏡王蛇幼體，身上有明顯的白色環紋，呈倒三角形，長大後環紋會慢慢淡掉，而銀環蛇則是規整的白色環紋，且背部隆起，兩種蛇完全不同，而影片的拍攝位置在雲南，也正是眼鏡王蛇分佈區域。