明朝享國276年，共經歷16位皇帝，然而留存下來的肖像畫卻只有14幅，甚至其中一人根本沒坐過皇位，沒有留下肖像畫的3名皇帝，分別為建文帝、景泰帝和崇禎帝，而經常「客串演出皇帝」、被誤用畫像的則是明朝的興獻王朱祐杬。

根據《國家人文歷史》報導，明朝總共經歷16位皇帝，沒有留下肖像畫的有3位，分別為建文帝、景泰帝和崇禎帝，前兩者在皇權鬥爭中失敗，建文帝在靖難之變後被推翻，明成祖上位後，不但革除建文年號、誅殺大量舊臣，還抹除史料上有關建文帝的記載，在這種政治氛圍之下，即便建文帝有留下肖像畫，也勢必會被成祖銷毀。

而景泰帝是在土木之變、明帝國陷入危機時臨危受命登基的，當明英宗復辟後，立即廢景泰帝為郕王，軟禁在西苑，他也在當月身亡，英宗不但不承認其帝位，還摧毀景泰帝生前建造的帝陵「壽陵」，只以親王禮葬於西山，自然也不可能將他的肖像畫留存。

至於明朝末代皇帝崇禎帝，在位時長17年，一般來說都會繪製肖像畫，但卻沒有留存下來，最主要的原因可能有兩種，第一是在戰亂中遺失或毀壞，第二則是被人出於政治目的刻意銷毀，比如明末民變領袖之一的李自成或清朝的統治者，皆是極具嫌疑的「犯罪人選」。

但明朝有3位皇帝的肖像畫缺失，為何還留有14幅畫像呢？事實上，現代人經常誤植畫像，每當內容涉及景泰帝或崇禎帝時，就會配上一幅身穿袞服的明代皇帝坐像圖，然而這個人並非景泰帝或崇禎帝，甚至連皇位都沒坐過，他其實是興獻王朱祐杬，也就是明憲宗的第四子、明孝宗的異母弟、明武宗的叔叔。

武宗駕崩後，朱祐杬的次子朱厚熜繼承皇位，是為明世宗（嘉靖帝），並追尊生父為「皇考」興獻帝，還請宮廷畫師補繪供奉的御像；然而世宗費盡心思替生父爭來的皇帝稱號沒有被後世承認，清朝統治者仍以興獻王稱呼朱祐杬，只不過他的畫像雖然留存下來了，事蹟卻鮮為人知，最終導致畫像經常被誤用。