現代人關係疏離，一隻貓或一隻狗，可能就是你下班或休假時的全部，尤其當這個毛孩，願意睜著水汪汪的大眼睛傾聽，或者還會跟你對話，那相信牠比任何「人」對你都還重要。曾經，我的貓兒子過世時，我以為我再也活不下去了，很想要有一個「喪寵假」來沉澱悲傷的心情，有人說失去毛孩，就如同失去了嬰兒一樣，內心的創傷，既深且遠。

橘貓「咪咪」（化名）就是一隻會模仿媽媽發音，然後跟媽媽對話的聰明孩子，媽媽分享跟咪咪聊天的影片給我看，我真心感動，如果沒有咪咪跟媽媽每天這樣對話，媽媽一個人的日子一定很難熬。只是完全看不出17歲的咪咪，非常意外的在媽媽去住院開刀，不得已送去獸醫院寄住時、發現慢性腎病急速惡化，當媽媽興高采烈出院要去接牠回家時，卻發現牠已經進入彌留狀態，只來得及簡單道別，來不及回家。

這對媽媽來說實在無法接受，她猶記三個月前自己第一次住院時，咪咪出現胃口不佳，也是那時才知道牠有慢性腎病，但還不到打皮下的時候，這次開刀，送咪咪去住宿時也還好好的，怎麼自己才開了一個刀，咪咪卻走了。媽媽一直譴責自己，如果早一點接牠回家會不會就不會這樣？明明知道咪咪不喜歡去醫師叔叔那裡，但自己一個人要開刀，該把牠交給誰照顧？媽媽認為，千錯萬錯都是自己的錯，驟失咪咪，對媽媽來說真心椎心刺痛。

但毛孩的思維卻完全不一樣，咪咪覺得能夠跟媽媽一起生病是一件值得高興的事，「可以有難同當啊，咪咪覺得小驕傲，因為這樣媽媽真的是全部屬於我的了，ＰＰ（化名）牠們都沒有」、「你看，不然以前媽媽就像現在一樣啊，咪咪明明在你面前，你卻都好像看不見，咪咪跟你講話，你都好像聽不見，那時媽媽心裡只有ＰＰ啦。」

原來身為家中毛孩的老么，咪咪上面還有一隻貓咪ＰＰ跟兩隻狗狗，媽媽承認她比較偏心ＰＰ，因為咪咪總是會出爪子欺負ＰＰ，嚴重到一度媽媽必須把咪咪送到獸醫叔叔那邊住宿，才能讓ＰＰ哥哥有喘息的空間，但媽媽想老是送咪咪去住宿也不好，決定把ＰＰ隔離在自己房間內保護著。

我沒有養過多貓經驗，好奇媽媽怎麼偏心，她說：「就像我回家開門，迎接我的明明是咪咪，我卻問牠ＰＰ呢？」媽媽現在回想起，覺得當時的反應一定讓咪咪極度傷心。

一直到七年前的兩年內，ＰＰ跟狗狗陸續離世了，媽媽的重心才真正轉向咪咪。「牠苦等了我十年，才擁有我全部的愛！」媽媽懊悔著。剩媽媽跟咪咪相依為命，咪咪也就逐漸成為媽媽傾吐心事的對象，咪咪走後，媽媽又發現身體出狀況，第一個反應就是「咪咪，媽媽又生病了，怎麼辦？」「不知不覺間我依賴上了咪咪，現在要改掉這個習慣，我真的辦不到！」

身為好友的獸醫叔叔安慰媽媽，咪咪一定是替媽媽擋掉災厄才會這樣快速離開，「媽媽，現在你相信咪咪是最愛你的了吧，但咪咪只有一條命，只能擋掉這一次，以後的，咪咪就幫不上忙了。」是怎樣無私的愛，讓這個之前一直被忽略的小傢伙可以為自己做那麼多事，媽媽好想知道還有機會再續前緣嗎？聰明的咪咪說：「我會想辦法，但媽媽要好好的我才會回去，這樣媽媽才有勇敢前進的動力。」

最後咪咪一連串撒嬌的問：「媽媽，如果咪咪不是那最後一個陪你的，你還會那麼愛我嗎？」、「媽媽是真愛咪咪呢？還是只因為太孤單？」、「咪咪真的已經是媽媽的最愛了嗎？還是媽媽騙我？」我很怕這些話讓媽媽更傷心，趕緊問咪咪為何這樣問，結果牠的答案太可愛了，「因為媽媽的Line上面，還是ＰＰ的照片啊！」被抓包的媽媽發現漏換了這一張，連忙說「換！換！媽媽馬上換！」真是驗證了我為咪咪抽的「動物溝通卡」所形容的，咪咪是個心思細膩的孩子呀。