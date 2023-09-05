巴西近日發生一起恐怖的美洲豹攻擊事件，當時2名農場工人正在修補圍欄，突然聽到牧羊犬的吼叫聲，於是上前查看狀況，沒想到竟看見一隻美洲豹，兩人嚇得拔腿就跑，但速度比不過美洲豹，於是其中一名工人轉身和牠搏鬥，過程中美洲豹意外咬到裝在工人口袋的手機導致爆炸，牠才被嚇退、落荒而逃。

根據巴西媒體報導，這起事件發生在馬托格羅索州（Mato Grosso）潘塔納爾濕地（Pantanal）的一處農場，40歲男子羅德里戈（Rodrigo Cardoso Campos）8月29日和同事正在補修農場的圍欄，突然聽到牧羊犬的吼叫聲，似乎正在追趕著什麼東西，他們好奇上前查看，沒想到竟看見一隻美洲豹，兩人頓時嚇壞了，立刻拔腿就跑，但美洲豹的速度太快，一下子就追上他們。

羅德里戈見跑不掉了，轉身正面迎擊，見美洲豹打算攻擊同事的頭，他當機立斷伸出手臂代替，隨後一人一獸展開激烈交戰，「我不想輸掉這場戰鬥。」扭打過程中，美洲豹不小心咬到羅德里戈口袋裡的手機，引發爆炸，美洲豹才嚇得落荒而逃，回到灌木叢中。

隨後羅德里戈和同事被送往醫院救治，同事只受到輕傷，而羅德里戈則因肩膀多次被美洲豹攻擊而有開放性骨折，大腿也因爆炸造成二度燒燙傷，經過手術後暫無大礙，目前仍在醫院康復中。羅德里戈回憶起當時的狀況仍餘悸猶存，「我現在很好，雖然很可怕，但我感謝上天還讓我繼續活著。」