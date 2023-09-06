英國一名83歲阿嬤2019年透過臉書認識一名37歲埃及男子，她還親自到開羅與對方見面，兩人更在隔年結婚，阿嬤當時還開心的說，婚後他們幾乎夜夜激戰，未料這段婚姻只維持3年，近日她指控前夫是吸血鬼，為了錢才會結婚，她銀行裡的錢幾乎被領光了。

根據《每日郵報》報導，83歲阿嬤艾瑞斯（Iris Jones）在臉書上認識37歲穆罕默德（Mohamed Ibrahim），當時對方主動私訊搭訕，兩人經過一番交談後墜入愛河，艾瑞斯飛到埃及與穆罕默德見面，他們一見面就天雷勾動地火，艾瑞斯曾大讚，光是初夜就用掉整條潤滑劑，性生活非常美滿，並於2020年在埃及舉行婚禮。

由於英國內政部須審查穆罕默德的居留資格，兩人在疫情期間被迫分開2年，直到取得英國簽證後，穆罕默德才搬進艾瑞斯位在英國的房子，但艾瑞斯開始發現不對勁，回憶說當時她到英國大使館遞交結婚申請資料時，曾有一名大使館員工提醒她「別給穆罕默德錢」，但艾瑞斯並不以為意，初次見面就已拿1.5萬英鎊（約新台幣60萬元）現金給穆罕默德。

艾瑞斯接著說，婚後她將提款卡交給穆罕默德，提到帳戶內有4萬英鎊（約新台幣161萬元），每天可提領1000埃及鎊（約新台幣1032元）作為生活費，包含外出用餐、蜜月等，豈料她回到英國後，發現帳戶內只剩9000英鎊（約新台幣36萬元），分開後對方仍經常向她要錢，之後兩人終於住在一起，穆罕默德卻從未支付生活費，在得知他無法繼承艾瑞斯位於海濱的房子後，兩人關係逐漸惡化，艾瑞斯才意識到穆罕默德是為了錢才結婚，氣得把丈夫趕出家門。